Novafeltria celebra l'Ape Car con una divertente manifestazione il 3 giugno, il programma

Eventi

Novafeltria

| 12:28 - 01 Giugno 2018

In Valmarecchia è un simbolo, una moda, oltre che un comodo mezzo di trasporto. È un mezzo che ispira libertà e invita i giovani a “metterci le mani” sopra per divertenti, originali personalizzazioni.

All’Ape Car è dedicata la manifestazione in programma domenica 3 giugno a Novafeltria, zona Campo del Fiume. Una giornata di esibizioni e di sfilate.

“Al roti in te fium”, organizzata dalla Pro Loco di Novafeltria e patrocinata dal Comune di Novafeltria, vedrà scendere in pista Ape, Vespa, Scooter e Ape Proto.

Oltre alle classiche Ape Car da 50cc, ci sarà infatti la possibilità di ammirare Ape Proto, Ape Car dalle dimensioni più grandi, non stradali, appositamente realizzate per gare.



I mezzi sono attesi al Campo del Fiume dalle 9.30 per le iscrizioni e la preparazione, dalle 14 potranno essere ammirati dal pubblico tutti allineati, prima delle sfilate e delle varie esibizioni.



Diversi i premi in palio. La giuria premierà l’Ape più bella, l’Ape più bassa, l’Ape più veloce nei giri cronometrati previsti, prima dell’ingresso in campo delle Ape Proto.



Sono già decine i mezzi iscritti alle “Roti”: arrivano da San Marino, da Carpegna, ma anche da Riccione e da tutta la Valmarecchia.



“Al roti in te fium” nasce dalla passione di un terzetto di amici: Lo stesso terzetto di appassionatissimi amici, Dario Gabrielli, Lorenzo Castagnoli e Matteo Ugolini, l’unico maggiorenne del trio. In precedenza, a Natale, sempre loro tre avevano organizzato per le vie di Novafeltria, una simpatica passerella con le Ape Car in versione natalizia, “confluita” nel concorso “vota l’Ape di Natale”, con mezzi addobbati di tutto punto in tema natalizio e di colore rosso.



Domenica 3 giugno, dalle ore 9, la “magia” di queste “tre ruote” si rinnoverà in maniera piacevole e divertente.