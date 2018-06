Di corsa tra storia e natura, tutto pronto a Rimini per la Virgin Active Urban Obstacle Race

Eventi

Rimini

| 11:59 - 01 Giugno 2018

Tutto pronto a Rimini per la corsa più emozionante e adrenalinica dell’anno! Si svolgerà sabato 2 giugno, la Virgin Active Urban Obstacle Race, la corsa a ostacoli organizzata da RCS Sport – RCS Active Team con Virgin Active in collaborazione con MOAB. Evento ufficiale di RiminiWellness OFF, il ‘fuori salone’ della kermesse di IEG.

Tra i partecipanti i due super testimonial di questa edizione: Rossella Fiamingo e Andrea Lo Cicero, che correranno rispettivamente con il team RossyPuppy e Il Barone.

La VAUOR si articolerà su oltre 7 km di percorso fra storia e natura, lungo il quale saranno disseminati 10 diversi ostacoli. Partenza alle ore 17.30 dall’invaso del Ponte di Tiberio, dove sarà allestito anche il Villaggio che inizierà le sue attività dalle ore 11 e dove sarà ancora possibile iscriversi alla corsa. Tra le presenze al Villaggio anche l’ex calciatore Massimo Ambrosini.

Al termine della corsa, e poi dalle 21.00, il Villaggio offrirà ristoro food&beverage non solo agli atleti ma anche a coloro che vorranno raggiungere il Ponte di Tiberio da RiminiWellness. In particolare, la stessa zona food&beverage sarà gestita da una collaborazione inedita, ne faranno infatti parte i locali del Borgo San Giuliano e del Centro Storico coordinati dalla Bottega della Creperia.

Ad attendere i runner un dj set per trasformare lo sport in festa. Sul palco si alterneranno i DJ di Virgin Radio con Luca Asta Dj e Vice Dj fino alla mezzanotte! Un grande spettacolo non solo per i runner, ma anche per i riminesi e i turisti in città grazie alle tante e suggestive tappe di prova.

Al km 1 il primo suggestivo ostacolo: Piazza Ferrari aspetterà i runner per la prova Punch, novità di questa edizione: elementi molto ingombranti e pesanti, fissati in alto, cercheranno di intralciare la corsa degli atleti. In prossimità dell’Arco d’Augusto si assisterà al lancio di palle mediche da 8 kg con il MAD-Ball Wod, mentre Piazza Tre Martiri, posta al terzo km, vedrà i partecipanti impegnati nel Tyre Pipe, il ribaltamento di giganteschi pneumatici, che offrirà un insolito show in uno dei luoghi simbolo della città.

In Piazza Cavour i passanti potranno incoraggiare i runner alle prese con il Plyobox Grid: qui gli atleti dovranno saltare sui cubi (i plyobox) posti in successione e posizionati su un tappeto su cui è disegnata una grande griglia (il grid). Giusto il tempo di reidratarsi alla postazione di ristoro a Castel Sismondo e poi i runner si metteranno alla prova nei pressi del Ponte di Tiberio, in via Massimo D’Azeglio, con il temibile e scenografico Monkey Bar, una speciale struttura dove si riproduce all’aperto il Queenax, un sistema per l’allenamento funzionale per esercizi in sospensione che fa lavorare in modo globale tutti i muscoli.

Se non si avranno sufficienti energie, niente paura… Invece dell’ostacolo sarà possibile affrontare la Penalty Grid, la postazione dedicata a scontare le penalità a suon di 30 ripetizioni con Mountain Climber.

La corsa si svolgerà prevalentemente in zone pedonali e all’interno di parchi cittadini. Saranno presidiati i luoghi di attraversamento stradale. Il grande Villaggio sarà allestito negli spazi del parcheggio Tiberio.

Per maggiori informazioni sulla viabilità temporanea, questo il link della Polizia Municipale