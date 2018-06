Testamento biologico ecco tutte le informazioni su come farlo a San Giovanni in Marignano

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 11:47 - 01 Giugno 2018

Il 31.01.2018 è entrata in vigore la Legge 219/2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento". Le Disposizioni Anticipate di Trattamento "DAT" permettono di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari.

Nel corso del Consiglio Comunale del 17/03/2016 il gruppo di maggioranza aveva già presentato una mozione per l'approvazione del regolamento per l'istituzione e per la disciplina del registro del testamento biologico in linea con i principi Costituzionali e i valori di libertà, sviluppo civile, culturale e sociale. Tale mozione ha ottenuto votazione favorevole all'unanimità.

In continuazione con questo percorso l'Amministrazione Comunale marignanese con Deliberazione di Giunta N° 49 del 03.05.2018 ha disciplinato le modalità di consegna e registrazione delle DAT. Per procedere al deposito e all’iscrizione nel registro comunale è necessario fissare un appuntamento con l’Ufficio di Stato Civile chiamando lo 0541 828149

L’Ufficio ha predisposto un modello per la richiesta di iscrizione al registro; nel caso si voglia nominare un fiduciario, occorre compilare anche la parte relativa all'accettazione.

L’interessato deve presentarsi di persona insieme all’eventuale fiduciario, entrambi muniti di documento d’identità valido per compilare il modulo d’iscrizione al registro che dovrà essere sottoscritto davanti all’ufficiale dello Stato Civile. Il fiduciario può accettare l’incarico tramite la sottoscrizione del modulo. Qualora il fiduciario non possa essere presente il giorno dell’appuntamento è necessario consegnare copia del suo documento d’identità. Il fiduciario accetta l’incarico di rappresentare il disponente nelle relazioni con le strutture sanitarie e, in caso di bisogno, il Comune consegnerà a lui il documento contenente le DAT. Il fiduciario potrà rinunciare al proprio incarico comunicandolo al disponente che provvederà poi ad informare l’Ufficio di Stato Civile dell’avvenuta rinuncia.

In caso di assenza di nomina o di rinuncia del fiduciario, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente e potranno essere fatte valere con l’intervento del Giudice Tutelare.

Le DAT devono essere redatte in uno dei seguenti modi:

• per atto pubblico rivolgendosi ad un notaio

• per scrittura privata autenticata da un notaio

• per scrittura privata di proprio pugno oppure su modelli precompilati consegnata PERSONALMENTE in busta chiusa dal disponente presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del disponente stesso.

L’Ufficio ritira la busta contenete le DAT, provvedendo all’annotazione in apposito registro e consegnando al disponente una copia della ricevuta di registrazione.

L’ Ufficiale di Stato Civile non prende parte alla stesura delle DAT né fornisce informazioni in merito al contenuto delle stesse.

• Le DAT possono altresì essere consegnate direttamente presso le strutture sanitarie.

Precisiamo i requisiti del richiedente.

Ogni persona maggiorenne, residente a San Giovanni in Marignano, capace di intendere e volere può attraverso le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche ed a singoli trattamenti sanitari, in previsione di un’eventuale futura incapacità di farlo.

Nelle stesse disposizioni anticipate può essere indicata una persona di fiducia (“fiduciario”), che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Documentazione da presentare: busta chiusa contenente le DAT, modulo per consegna e registrazione DAT, copia dei documenti di identità del disponente e dell'eventuale fiduciario; questa documentazione verrà numerata per essere conservata in cassaforte.

Con le stesse modalità, le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Il deposito delle DAT è gratuito. Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.