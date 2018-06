Abbigliamento contraffatto, sequestri della Finanza tra Italia e San Marino per oltre 7 milioni

Cronaca

Rimini

| 11:29 - 01 Giugno 2018

Cinquecentomila capi di abbigliamento contraffatti sequestrati dalla Guardia di Finanza di Rimini, del valore di oltre 6 milioni di euro. E' il bilancio operazione "Eden Brand" delle fiamme gialle condotta nel febbraio scorso. Ora una ulteriore fase di indagine ha permesso di appurare che, nel giro di un anno, era stato messo in piedi un giro d'affari di circa 1,7 milioni di euro. Per questo sono stati effettuati dei sequestri preventivi "per equivalente": sei immobili a Riccione e quote azionarie di tre società. Le indagini, iniziate nell'autunno 2017, avevano permesso di ricostruire una vera e propria filiera del falso tra Rimini e San Marino. Gli indagati avevano un vasto giro d'affari producendo abbigliamento prevalentemente di marca "Trasher", completamente falso. Sono stati sequestrati anche 5 capannoni industriali, una tipografia, decine di migliaia di cliché, lucidi, telai e macchinari per la produzione del falso oltre a disponibilità finanziarie per oltre 300 mila euro. Il sequestro è stato confermato sia in sede di Riesame in Italia e Appello a San Marino.