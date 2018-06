Tennis, Andrea Maria Artimedi brilla nell'U16 Europe di Biella, Anastasia Piangerelli nell'Open di Tortoreto

Sport

| 10:54 - 01 Giugno 2018



Si apre davvero con brillanti risultati il mese di giugno per gli allievi e le allieve della Galimberti Tennis Academy di San Marino. In particolare Andrea Maria Artimedi è stata protagonista nel quinto torneo internazionale Under 16 Città di Biella -

- trofeo Lauretana, Memorial Renzo Bramanta, prestigiosa tappa del circuito internazionale Tennis Europe.

Entrata in tabellone con una wild card, l’allieva sul Titano di Giorgio Galimberti ha sconfitto all’esordio Alice Gubertini (wild card) per 6-1 6-3 e negli ottavi Ginevra Parentini Vallega Montebruno per 6-2 6-0. Nei quarti altra buona partita, ma non è bastata per superare Jennifer Ruggeri, che si è imposta con il punteggio di 7-6 (4) 6-2.

Artimedi si è messa in luce anche in doppio dove, in coppia con Lavinia Salvatorelli, ha raggiunto le semifinali grazie ai successi per 2-6 6-3 10-6 su Barberini-Petrachi (Pol.Ita) e nei quarti su Fiacan-Pavlova (Sui-Rus) per 7-5 7-5 2-6 10/5, prima dello stop per mano del duo Fornasier-Schieroni (6-2 6-4).

In contemporanea si sta mettendo in grande evidenza, nel torneo nazionale Open, di Tortoreto, anche Anastasia Piangerelli (classifica 2.4) - foto gallery - che si è qualificata per i quarti di finale battendo 6-1 6-3 la 2.7 Anna Maria Battista, ma soprattutto eliminando la 2.3 Natasha Piludu (n.7 del seeding) negli ottavi per 1-6 6-3 6-4.