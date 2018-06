Volley C maschile, Romagna Banca Bellaria si gioca la B contro Modena: sabato prima sfida di finale playoff

Sport

Bellaria Igea Marina

| 10:03 - 01 Giugno 2018

Romagna Banca Bellaria si gioca la serie B di volley maschile. In finale sabato 2 giugno affronta nella sfida di andata il Modena Volley (ore 21 al palas di Bordonchio), la Under 18 del club che milita in serie A1. Il match di ritorno è fissato per martedì 5 a Modena (ore 21) e la eventuale bella per martedì 12 ancora a Bordonchio.

E' ultimo atto di una stagione tanto faticosa quanto esaltante per la squadra di Claudio Botteghi, alla settima stagione alla Dinamo Bellaria con cui già nel 2013 centrò la promozione dalla serie C regionale alla B2. La squadra romagnola – seconda in stagione regolare - è arrivata in finale dopo aver eliminato Ongina nei quarti al golden set (vittoria e sconfitta nei due match per 3-2) ed eliminato con facilità in semifinale il Campeginese di Reggio Emilia (due hurrà per 3-0).

Modena – terza in campionato - , invece, ha eliminato Spezzano nei quarti e il Carpi in semifinale (primo nel girone in campionato).

In campionato all’andata vinse Modena per 3-1, al ritorno in Riviera successo del Bellaria per 3-2.

“E’ una finale per noi per certi versi inaspettata – spiega il tecnico Botteghi – i nostri programmi non prevedevano la promozione, ma un miglioramento del piazzamento della stagione scorsa quando ci sono sfuggiti i playoff per due punti. Il successo sull’Ongina ci ha dato la spinta giusta. Ora siamo in ballo e vogliamo ballare”.

Che tipo di avversario è il Modena?

“Per noi è il peggior avversario che in questo momento ci poteva capitare: nel prossimo week end il Modena è impegnato nelle finali nazionali di categoria, è una squadra fresca e molto fisica. Noi possiamo opporre una grande esperienza e un maggiore carattere agonistico”.

Uno dei punti di forza del Romagna Banca Bellaria è lo schiacciatore 38enne Roberto Bertacca, un veterano del campionato cadetto mentre l’altro schiacciatore è Michele D’Andria, 40 anni, una lunga milizia nel club bellariese. Molto giovane, invece, il libero: Andrea Casali, classe 2000.

Stefano Ferri