Festa della Repubblica a Riccione lettura scenica al Dig con gli studenti delle superiori

| 09:54 - 01 Giugno 2018

In occasione del 72° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, sabato 2 giugno avrà luogo nella inedita cornice del DIG Festival Riccione in piazzale Ceccarini, alle ore 11, una lettura scenica affidata a Francesco Rotelli della compagnia Gli Omini, dal titolo I PRINCÌPI FONDAMENTALI PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA. UTOPIE, COSTITUZIONI, NAZIONI IMMAGINARIE, durante un incontro promosso da Riccione Teatro in collaborazione con il Liceo statale “A. Volta – F. Fellini” e l’Istituto Musicale di Riccione.

Quest’anno il festival, svolgendosi in contemporanea con la data della Festa della Repubblica italiana, si occuperà anche della restituzione pubblica di un percorso laboratoriale a cura di Graziano Graziani, autore e voce di Radio 3, che nel suo Atlante delle micronazioni ha descritto le storie paradossali di Stati creati da singoli e piccoli gruppi di persone. Da quel libro, che rimette in discussione concetti come cittadinanza, confine e identità nazionale, sono nati degli originali laboratori per le scuole che riavvicinano i ragazzi al discorso politico ed alla scrittura. A settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana, gli studenti riccionesi sono stati invitati a riflettere sul rapporto tra Costituzione e utopia.

Prima hanno analizzato costituzioni storiche, capaci di toccare le corde più intime dei cittadini, e di seguito poesie animate da sincera passione civile. Infine hanno redatto la loro Costituzione ideale, agendo come i primi legislatori di una nazione immaginaria. L’atto finale di questo laboratorio sarà la manifestazione in programma il 2 giugno.