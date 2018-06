Baseball, l'UnipolSai passa a Rimini in gara1: 7-2. Venerdì gara2 al Falchi

Sport

Rimini

| 01:40 - 01 Giugno 2018



Il Rimini Baseball subisce la seconda sconfitta in campionato a domicilio perdendo gara1 per 7-2 contro l’UnipolSai Bologna che così resta al momento sola al comando della classifica. I due manager Ceccaroli e Frignani hanno schierato i partenti designati Ruiz e Martinez.

Partono bene i padroni di casa che colpiscono i lanci dello starter bolognese, con due out sul tabellone e Romero in seconda, il gran doppio di Ustariz confeziona il primo punto riminese (1-0). La base ball a Celli (foto Bassani) e la valida di Batista produce il secondo ed ultimo punto della nefasta serata dei Pirati. Al terzo inning Ruiz in totale controllo fino a quel momento rà il terzo out in diamante. Nella riprese seguente Bologna chiude la contesa, Garcia è salvo sull’errore difensivo di Batista, poi il singolo di Vaglio produce il quinto punto felsineo (2-5). Cambio sul monte di lancio dei Pirati sale Bassani al posto del partente Ruiz.

Il neo entrato colpisce Nosti al primo lancio, poi sull’azione di doppia rubata il catcher neroarancio Llewellyn commette ancora un tiro errato sulle basi regalando così un’altra segnatura all’UnipolSai (2-6). Due riprese più avanti gli uomini di Frignani trovano l’ultima segnatura di serata, Vaglio e Grimaudo si guadagnano due basi ball consecutive (un out), poi la valida di Nosti produce il settimo punto bolognese (2-7). Gli ultimi tre inning non accade più nulla di significativo in quanto le due squadre sembrano appagate del risultato tenendo dei ritmi piuttosto bassi. Bologna vince 7-2. Rimini troppo falloso ed impreciso in difesa: 5 errori sono decisamente troppi per poter pensare di battere una formazione forte come l’UnipolSai.

Venerdì la serie si concluderà sul diamante bolognese dello Stadio Falchi (playball ore 20) per la conclusiva sfida del settimo weekend di regular season. Probabili partenti, Logan Duran per Rimini e Pizziconi (alternativa possibile Rivero) per l’UnipolSai Bologna.





UnipolSai Bologna 7

Rimini Baseball 2



UNIPOLSAI BOLOGNA: Nosti ed (1/4), Moesquit 3b (1/4), Flores dh (1/5), Marval r (1/5), Mazzanti 1b (1/5), Lampe ec (1/4), Garcia int (0/4), Vaglio 2b (1/2), Grimaudo es (0/3).

RIMINI BASEBALL: Noguera 2b (0/3), Romero ed (1/4), Angulo dh (0/4), Ustariz 1b (1/3), Celli ec (0/2), Batista 3b (2/3), Llewellyn r (1/3), Zappone es (0/4), Di Fabio int (0/3).

SUCCESSIONE PUNTEGGIO

UnipolSai Bologna 004 201 000 = 7 bv 7 e 0

Rimini Baseball 200 000 000 = 2 bv 5 e 5

PRESTAZIONE LANCIATORI

Martinez (W) rl 5.0 bvc 5 bb 2 so 3 pgl 2

Noguera rl 2.2 bvc 0 bb 1 so 1 pgl 0

Gouvea rl 1.1 bvc 0 bb 0 so 1 pgl 0



Ruiz (L) rl 3.1 bvc 5 bb 0 so 3 pgl 1

Bassani rl 4.2 bvc 1 bb 3 so 2 pgl 1

Kelly rl 1.0 bvc 1 bb 0 so 0 pgl 0



NOTE Doppio di Ustariz. Errori: Llewellyn 2, Batista 2 e Ustariz.