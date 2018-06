Rimini Wellness e tanti eventi gastronomici. L'estate entra nel vivo: ecco cosa fare nel weekend

Eventi

Rimini

| 12:23 - 01 Giugno 2018

Wellness, informazione e inchieste, enogastronomia: c’ è l’estate che fa capolino con un week-end ricchissimo di eventi. Città e borghi di provincia sono coinvolti in un calendario di appuntamenti che è a dir poco entusiasmante. Se volete organizzarvi, ecco per voi gli eventi “top” a Rimini e provincia.





MANIFESTAZIONI SPORTIVE





Alla fiera di Rimini questo week-end c’è la tredicesima edizione di RiminiWellness, l’appuntamento principe di fitness, benessere, sport, cultura fisica e sana alimentazione che lo scorso anno portò sulla riviera oltre 268mila presenze. Sempre più internazionale, sempre più coinvolgente, sempre più formativa, la manifestazione di Italian Exhibition Group fino a domenica 3 giugno convoglierà nei padiglioni e lungo la costa riminese operatori professionali e tanti amanti dell’esperienza “active” diventata ormai stile di vita, un modello italiano da esportare nel mondo, ma anche vip e sportivi. QUI tutte le info.





Sabato 2 giugno si corre l’edizione 2018 della Virgin Active Urban Obstacle Race, la corsa ad ostacoli ideata da RCS Sport – RCS Active Team con Virgin Active, interamente basata sull’allenamento funzionale. Una gara inserita nel calendario degli eventi “fuori salone” della rassegna RiminiWellness 2018. Le attività inizieranno dalle ore 11 mentre le partenze, divise in scaglioni, avverranno dalle ore 17:30. QUI tutte le info.





Il MotoGuzzi World Club Rimini organizza per sabato 2 e domenica 3 giugno il proprio raduno. La location scelta è Torriana, nel Comune di Poggio Torriana. "Il nostro raduno è aperto a tutti gli amanti delle due ruote, con questo spirito siamo arrivati alla 15esima edizione", spiega il Segretario Mauro Dallonda. Novità dell'edizione 2018 un'escursione in Alta Valmarecchia, a Perticara, in programma domenica 3 giugno.





Rimini è pronta per essere invasa dalle 500X della Fiat. Sabato 2 giugno è infatti in programma il raduno delle vetture a cui al momento hanno aderito settanta partecipanti da tutta Italia. Ma ci saranno anche ospiti da Germania, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Il raduno è in programma alle 11 al ristorante Rinaldi, in località San Paolo di Rimini. Dopo il pranzo, alle 16, è previsto il corteo su percorso panoramico.





MANIFESTAZIONI CULTURALI





A Riccione è il week-end del DIG Festival, appuntamento con il giornalismo d’inchiesta in programma dall’1 al 3 giugno, tra Palazzo del Turismo e piazzale Ceccarini. Tre giornate per capire il nostro tempo, con la presentazione di alcune delle inchieste più interessanti dell’informazione internazionale: tre giorni di talk, seminari, anteprime video, e tre serate di spettacolo (tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero). Tema portante di questa edizione, sottotitolata War on Data, è la “guerra dei dati. QUI tutte le info. QUI il programma degli eventi.





"I confini delle mafie. Il crimine organizzato nella Provincia di Rimini", (ed. Carrocci) di Stefania Crocitti, la prima ricerca scientifica sulla presenza delle mafie commissionata dall’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata della Riviera di Rimini, sarà presentata Domenica 3 giugno alle 11.30 in Piazzale Ceccarini in occasione della quarta edizione del DIG Festival. A dialogare con l’autrice Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro e il giornalista Alberto Nerazzini.





ENOGASTRONOMIA





Da venerdì 1 a domenica 3 giugno, Misano Adriatico presenta la quarta edizione di "Pane, vino e...fantasia". La manifestazione vuole essere un’occasione importante e significativa che celebra i prodotti base della alimentazione umana, il pane, accompagnato da un altro prodotto, il vino, fonte oggi di reddito ma in passato parte integrante della alimentazione. QUI tutte le info.





Torna a Marina Centro Kennedy Cake - Street food and much more, il villaggio degli eventi sul Lungomare di Rimini.

Al via venerdì 1 giugno con il Wellness Beach Festival, tre giorni di street food, spettacoli, musica e sport in una scenografia sorprendente che riporta nell'antico Egitto, in occasione di Rimini wellness.

Quest’anno lo spettacolo sarà il pubblico: non ci saranno né palco né platea, bensì un'immensa scenografia in cui immergersi.





MUSICA E FESTE





Week end intenso al Giardino di Rimini, il locale sul lungomare Tintori, per iniziare nel modo migliore il mese di giugno. Si comincia venerdì 1, infatti, con l’aperitivo e ricco buffet delle ore 18,30 che ha per protagonista la musica live con Davide Ricci voce e chitarra, Enrico Giannini (tastiere), Roberto Pizzagalli (batteria), Francesco Cardelli (basso). Sabato 2 aperitivo alle ore 18,30 in cui si ripropone l’ormai consolidato buffet del Giardino; alle ore 22:00: appuntamento con la musica selezionata dal deejay Antfucker, alias Francesco Gabellini, molto conosciuto a Rimini per le sue feste tra il pubblico giovanile e Radio Caminetto. Domenica 3 giugno, infine, nuovo appuntamento musicale con la band The Blue Frame. QUI tutte le info.





A Riccione Alba in swing e dal sapore vintage. Dalle 10 alle 24 di venerdì 1° giugno ai Giardini Alba, viale Dante angolo via Cilea e piazzale Azzarita, festa ricordando gli anni ’50. Dj Set e musica, mercatino di hobbisti e creativi, live band e performance di ballerini. Sempre in zona Giardini Alba, l'1 giugno, inaugura anche la mostra dedicata al calcio, dal titolo Il calcio illustrato a Riccione, in via Cilea 10. Tutte le informazioni alla pagina dedicata.





MOSTRE E VISITE





Il 3 Giugno tornano le tradizionali mostre scambio presso il Museo Nazionale del Motociclo. Il Museo Nazionale del Motociclo è situato in via Casalecchio 58/N, nell’entroterra dietro l’aeroporto “Federico Fellini” di Rimini. Gli eventi si svolgeranno completamente all’aperto, negli spazi antistanti e limitrofi al museo, solamente nelle giornate di domenica.





Montefiore Conca non si ferma mai e questo primo week end di giugno, con la festa della Repubblica, è dedicato soprattutto agli amanti del turismo culturale che adorano destreggiarsi tra storia, cultura, natura, tradizioni locali e culinarie. Il 2 giugno al Castello si susseguiranno visite guidate ad aggregazione libera con un aperitivo in terrazza, degustando al cospetto di panorami idilliaci prodotti locali e altre sfiziose specialità. QUI tutte le info.





ARRIVA L’ESTATE





Venerdì 1 giugno riapre ufficialmente BoaBay per una terza estate carica di divertimento e adrenalina in compagnia di Tania Cagnotto e arena: dalle 10.30 alle 12.30 circa la campionessa olimpica incontrerà i suoi fans presso il parco acquatico galleggiante nel mare di Rimini, al Bagno 54, scattando foto ricordo e firmando cartoline e copie del suo libro.





Sabato, dalle 9, sempre al BoaBay, Boathlon Monster Competition: consiste nella somma dei due migliori tempi che i concorrenti devono effettuare nella Gara in Acqua e nella Gara su Gonfiabili. QUI tutte le info.





DISCOTECHE





Al Top club a Rivazzurra venerdì 1° giugno inaugura lo spazio estivo. Il locale per la zona estiva è notevolmente rinnovato: dinner show con special dj Max Monti e Marco Benini voice, after dinner in consolle Fabrizio Fratta e White Angel.





Sabato 2 giugno l’estate arriva a Riccione e la Villa delle Rose celebra il grande evento con una bellissima serata di tendenza insieme a Massimino Lippoli e Mauro Ferrucci.





Al Cocorico Riccione si torna a parlare di Techno. Il primo appuntamento della stagione è fissato per venerdì 1° giugno con Richie Hawtin. Chi lo segue, sicuramente lo conosce anche con il nome di Plastick Man, in onore delle sue prime apparizioni sulla scena techno internazionale.





Sabato 2 giungo la Baia Imperiale di Riccione prepara la grande inaugurazione di inizio estate. In consolle diretta radio M2o con Georgia Mos e Renèe La Bulgara.