Verucchio Calcio: arrivano Kabbori, Tellinai e Campidelli. Ceduti Strologo e Pioli

| 20:24 - 31 Maggio 2018

Il Verucchio Calcio si sta ufficialmente muovendo sul mercato per la stagione agonistica 2018/2019. Torna dal prestito all’Athletic Poggio l’attaccante classe 1994 Yassine Kabbori, rientra a Verucchio direttamente dall’interno sammarinese anche Andrea Tellinai, centrocampista classe 1988 mentre, dal Bellaria, arriva il difensore classe 1994 Diego Campidelli.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, per il momento lasciano la società Giulio Strologo e Alessandro Pioli, che andranno nell’interno sammarinese.