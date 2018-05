Tutto pronto per la Urban Obstacle Race. Valotta: "Qui a Rimini la vera anima di Virgin Active"

Eventi

Rimini

| 18:44 - 31 Maggio 2018

Sabato 2 giugno si corre l’edizione 2018 della Virgin Active Urban Obstacle Race, la corsa ad ostacoli ideata da RCS Sport – RCS Active Team con Virgin Active, interamente basata sull’allenamento funzionale. Una gara inserita nel calendario degli eventi “fuori salone” della rassegna RiminiWellness 2018.

Un percorso avvincente, quello ideato per i partecipanti di un evento originale, unico nel panorama italiano, che li vedrà correre superando 10 diversi ostacoli, tutti interamente ispirati al landscape urbano.

Dal Ponte di Tiberio, dove sarà posizionato lo start, il tracciato lungo 7 km, toccherà i punti più suggestivi della città divisi tra centro storico e i due parchi cittadini. Punto nevralgico della manifestazione sarà il Villaggio nel nuovo invaso del Ponte di Tiberio. Qui le attività inizieranno dalle ore 11 mentre le partenze, divise in scaglioni, avverranno dalle ore 17:30.

Tesimonial d'eccezione della race la campionessa italiana di spada Rossella Fiamingo e l'ex rugbista Andrea Lo Cicero che in questi mesi hanno accompagnato gli appassionati del functional training in un percorso di avvicinamento per arrivare in forma al 2 giugno.

Luca Valotta, Presidente Virgin Active Continental Europe, commenta: “Quest’anno, a Rimini, faremo conoscere la vera ‘anima’ di Virgin Active che fonde fitness e sport, benessere ed esperienze emozionali creando un nuovo modo di vivere l’allenamento. Inoltre, per la prima volta, proponiamo nel ‘fuorisalone’ la Virgin Active Urban Obstacle Race, una gara ‘urban’ che unisce la corsa agli allenamenti funzionali tipicamente effettuati indoor”.