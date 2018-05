Rimini, il 16 giugno sfilata delle mitiche Porsche: le vetture in esposizione in piazza Ferrari

Eventi

Rimini

| 16:27 - 31 Maggio 2018

A Rimini il 16 giugno arrivano gli esemplari di un mito dell'automobilismo: Porsche. Per festeggiare i 70 anni dello storico marchio tedesco, il Porsche Club Registro Italiano 911 e 912 ha scelto Rimini per il suo raduno, in programma sabato 16 giugno. Gli equipaggi visiteranno le eccellenze storiche della città: il centro storico e la Domus del Chirurgo, mentre le vettura rimarranno in esposizione in piazza Ferrari dalle 13 alle 17. L'evento è patrocinato dal Comune di Rimini.