Riccione, Sindaco e Giunta in visita all'aeroporto Vassura: si studiano iniziativa rivolte ai cittadini

Attualità

Riccione

| 15:52 - 31 Maggio 2018

Avviare future collaborazioni a partire da una serie di incontri con il territori per far conoscere da vicino l'aeroporto militare "G. Vassura" in un'ottica di reciprocità. Giovedì mattina il sindaco Renata Tosi e la Giunta sono stati ricevuti dal Colonnello Marco Poddi per una visita al reparto del 7° Reggimento Aviazione dell'Esercito "Vega".

La visita ha coinvolto in particolare i due gruppi di volo, 48° Gruppo elicotteri A129 Mangusta e il 25° Gruppo Elicottero NH90. Il primo è un elicottero da combattimento, il secondo da trasporto tattico.

L'incontro si è concluso, da entrambe le parti, con il proposito di favorire future iniziative rivolte ai cittadini sia presso l'aeroporto che in spazi aperti al pubblico a Riccione.