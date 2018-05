Viserba: camion fa manovra e si schianta contro un furgone, due feriti gravi in ospedale

Cronaca

Rimini

| 15:33 - 31 Maggio 2018

Un 49enne e una 45enne sono stati ricoverati in gravi condizioni, all'ospedale Bufalini di Cesena, dopo un incidente avvenuto alle 13 a Viserba, in viale Dati. Dalle prime ricostruzioni un furgone, durante una manovra di parcheggio, ha centrato un camion. La parte anteriore del primo mezzo è andata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con due ambulanze e automedica, la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per i rilievi.