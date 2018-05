Continua la lotta allo spaccio in zona stazione ferroviaria a Rimini: arrestato pusher tunisino

Cronaca

Rimini

| 14:03 - 31 Maggio 2018

Nuovo arresto per spaccio nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini. Mercoledì, in tarda serata, i Carabinieri hanno arrestato un 31enne tunisino, sorpreso mentre cedeva una dose di hashish a un 44enne riminese, in cambio di 10 euro. Con sé lo spacciatore aveva un'ulteriore dosa della stessa sostanza e 60 euro, somma sequestrata in quanto ritenuta provento dell'attività di spaccio. Processato per direttissima, il 31enne è stato condannato a 8 mesi di reclusione, multa di 1800 euro, inoltre nei suoi confronti il giudice ha disposto divieto di dimora in Emilia Romagna.