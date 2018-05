Nuovo direttivo per Federottica Rimini. Obiettivo: contrastare l'abusivismo anche in questa professione

Attualità

Rimini

31 Maggio 2018

Nuovo presidente e nuovo consiglio per il gruppo provinciale di Federottica. Con le elezioni dei vertici territoriali si apre un nuovo corso per l’associazione federativa Ottici Optometristi di Rimini, già pronta a lavorare in seno a Confcommercio su iniziative e obiettivi a tutela della professione e di tutti i fruitori.

L’assemblea ha eletto come presidente provinciale Claudio Corso, mentre entrano a fare parte del consiglio Andrea Agostini, Cristian Francolini, Lorena Lauretta, Davide Pompili, Gianluca Sasso e Anna Paola Ugolini.

“Abbiamo creato un gruppo coeso e forte, prendendoci l’impegno di portare avanti le istanze dei colleghi del territorio, in sinergia con Federottica nazionale – spiega il presidente Claudio Corso -. Riteniamo di grande importanza anche sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’utilizzo di prodotti ottici adeguati: come operatori qualificati facciamo parte della filiera della salute visita e la salute della vista parte proprio dalla prevenzione. Per questo il nostro gruppo è alla Fiera di Rimini per Rimini Wellness con un truck appositamente allestito, in cui grazie ad una nostra delegazione è possibile per tutti sottoporsi ad uno screening visivo gratuito. Invitiamo tutti ad aderire a questa nostra prima iniziativa”.

“Auguro al presidente e al suo gruppo un buon lavoro. Sono convinto che otterremo ottimi risultati a fianco di una categoria così importante – dice Gianni Indino, presidente di Confcommercio della provincia di Rimini -. Un’iniziativa è già partita, molte altre sono in cantiere. Particolare attenzione sarà data alla lotta all’abusivismo, che merita particolare riguardo in questa professione che si occupa della salute dei nostri occhi”.