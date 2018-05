Santarcangelo, il 3 giugno torna la Festa dello Sport: chi vince le prove ottiene un buono merenda

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:00 - 31 Maggio 2018

Domenica 3 giugno torna la Festa dello Sport: dalle 14,30 alle 18,30, la Consulta dello Sport organizza la terza edizione in alcuni dei luoghi più suggestivi di Santarcangelo, con partenza dal Campo della Fiera. Tra le principali novità, quattro nuove discipline e tanti premi in più messi a disposizione dalle società sportive e dalle attività commerciali di Santarcangelo.

La formula della Caccia allo Sport – dopo il grande successo delle prime due edizioni – rimane la stessa: al punto di ritrovo ogni concorrente riceverà una mappa con le postazioni da cercare e gli spazi da riempire con i vari adesivi raccolti. Al termine delle prove, chi avrà ottenuto almeno 10 adesivi avrà in regalo un buono merenda offerto da gelaterie, piadinerie, pizzerie e attività commerciali di Santarcangelo, aderenti all’iniziativa. Chi invece collezionerà tutti e 16 gli adesivi, parteciperà all’estrazione di tre buoni dal valore complessivo di 500 euro utilizzabili per l’iscrizione a un corso sportivo nell’anno 2018/2019, oltre a ulteriori premi messi in palio dalle società sportive santarcangiolesi.

La partecipazione – indicata per bambini e ragazzi di età compresa tra 4 e 14 anni – è gratuita. Lo spostamento tra le varie postazioni è autonomo e senza un percorso o un ordine predeterminati: il tempo stimato per compiere l’intero percorso è di circa due ore. All’arena del Supercinema sarà allestito il punto informazioni, la zona di partenza/arrivo e lo spazio per la merenda che la Pro Loco offrirà ai partecipanti al termine della festa.

Anche quest’anno, dunque, la Festa dello Sport si conferma un’occasione unica per scoprire numerose discipline sportive attraverso un’originale caccia al tesoro, pensata anche per esplorare il centro città. Sono 4 le novità tra le 16 discipline interessate: capoeira, nordic walking, rugby e canoa si aggiungono infatti ad atletica, basket, yoga, danza, riabilitazione, ginnastica, karate, pallavolo, baseball, sport vari, equitazione, tennis e calcio.

Il sindaco e assessore allo Sport, Alice Parma, ringrazia tutti coloro che insieme alla Consulta dello Sport rendono possibile la festa, dai volontari alle associazioni Pro Loco e Città Viva, nonché le direzioni didattiche di Santarcangelo.