Dieci bimbi del nido di infanzia 'Soffio di fata' in visita dal Sindaco di Rimini Gnassi

Rimini

| 13:22 - 31 Maggio 2018

A spasso per i monumenti del centro, passando per il parco Marecchia, le ciclabili e le piazze di Rimini, fino a salire le scale di palazzo Garampi, ospiti del Sindaco Andrea Gnassi. Questa la mattinata speciale di dieci piccoli bimbi del nido d'infanzia “Soffio di fata” di Torre Pedrera che, accompagnati da educatrici e genitori hanno approfittato della bella giornata per un programma educativo all'aperto e diverso dal solito, culminata con la foto sotto il gonfalone della Città, in sala della Giunta, insieme al Sindaco Andrea Gnassi.