Morciano, taglio del nastro per la nuova palestra polifunzionale. Si parte con i centri estivi

Attualità

Morciano di Romagna

| 12:49 - 31 Maggio 2018

Taglio del nastro per l’ex bocciodromo di via Stadio. Mercoledì scorso è stato inaugurato ufficialmente il ‘Pala 360 Sport’, la nuova palestra polifunzionale della società ‘360 sport’ di Morciano di Romagna. La struttura era inutilizzata da alcuni anni e la sua gestione è stata oggetto di un bando indetto dal Comune. Uno spazio completamente rinnovato in cui sarà possibile praticare diverse discipline e che risponde alla crescente richieste di disponibilità da parte degli sportivi della Valconca. Tante persone, sportivi e non solo, hanno preso parte alla cerimonia di inaugurazione. Dopo il taglio del nastro, i responsabili dell’associazione hanno illustrato il programma dei centri estivi che prenderanno il via nelle prossime settimane.