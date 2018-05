Il Teatro Galli di Rimini apre le sue porte in anteprima e su invito, l'evento il 10 giugno

Attualità

Rimini

| 12:45 - 31 Maggio 2018

In concomitanza con il lancio di ‘Entra in scena’, la campagna di partecipazione e sostegno al Teatro Amintore Galli, domenica 10 giugno a partire dalle ore 18 verranno aperte le porte del cantiere del teatro e del castello malatestiano per un vero e proprio happening dedicato alla cultura e alla voglia di festeggiare il ‘ritorno di un amico’ che manca da ormai 75 anni.





Sarà una giornata dedicata alla nostra città, al teatro restaurato: il teatro di tutti i riminesi che riaprirà i battenti il prossimo autunno.





Sarà possibile a tutti dare uno sguardo in anteprima al cantiere del Teatro Galli dal palcoscenico, nell’ambito di una vera e propria festa dal pomeriggio alla sera tra castello e Galli.





Per garantire un flusso ordinato delle visite al cantiere del teatro (durata 10 minuti circa), gli ingressi completamente gratuiti possono essere prenotati a partire da lunedì 4 e sino a giovedì 7 giugno o telefonando allo 0541 704287 negli orari d’apertura al pubblico all’Ufficio relazioni con il pubblico di piazza Cavour (lunedì 9 – 13, martedì 9 – 13 e 14 – 17, mercoledì 9 – 13, giovedì 9 – 13 e 14 – 17); o per mail all’indirizzo teatrogalli@comune.rimini.it ; o personalmente presso l’Urp.

In ogni caso uno stand appositamente allestito dalle ore 18 della giornata di domenica 10 luglio presso il giardino del castello consentirà di prenotare la propria visita gratuita direttamente ‘in loco’.





“Sarà una giornata di festa - dichiara il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi - per cominciare a riabbracciare il nostro teatro e dare una prima spinta alla campagna ‘Entra in scena’ grazie alla quale un cittadino o un’impresa o un’associazione può sostenere in tanti modi l’attività del teatro. Mi piace sottolineare come questa giornata cada durante la manifestazione Ulisse Fest, dedicata al tema del viaggio. Bene, anche il nostro teatro è stato un viaggio e lo sarà anche in futuro. Ed è un cammino che vogliamo fare assieme. Tutti invitati il 10 giugno, allora!”