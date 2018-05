Tennis, i risultati del Memorial Luciano Piraccini al Casalboni e del trofeo giovanile Wind al Cicconetti

Sport

Santarcangelo di Romagna

31 Maggio 2018



Avanza sui campi del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo il torneo nazionale di 4° categoria maschile, il 13° memorial “Luciano Piraccini”. Brillano sui campi di casa Cristian Campidelli e Stefano Bersani che superano di slancio il turno d’esordio del secondo tabellone di selezione.

Primo turno del secondo tabellone: Luca Mingarelli (Nc)-Fabio Crescentini (4.3) 1-6, 6-2, 10-3, Campidelli (Nc)-Davide Mazzotti (4.3) 6-0, 6-1, Riccardo Pandolfi (4.3)-Carlo Alberto Brunelli (4.3) 6-4, 6-2, Bersani (4.3)-Lucio Gori (Nc) 6-2, 6-4, Mattia Toni (Nc)-Marco Fulghesu (4.3) 6-2, 6-3.



TROFEO WIND Macina risultati sui campi del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini il torneo nazionale giovanile trofeo “Wind”. Nell’Under 10 maschile semifinali per Tommaso Giombini, nel femminile stesso risultato per Anna Pierini. Under 10 maschile, quarti: Tommaso Giombini-Alessandro Spinozzi 7-5, 6-2. Under 10 femminile, quarti: Anna Pierini-Francesca Sparnacci 0-6, 7-5, 7-5.