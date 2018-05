Auto e scooter si scontrano, grave incidente stradale in via Rimembranze a Rimini

Cronaca

Rimini

| 11:11 - 31 Maggio 2018

Incidente stradale giovedì mattina in via Rimembranze. Per cause ancora al vaglio una Citroen e uno scooter si sono scontrati. In ospedale è finito l'uomo alla guida del motore. Si trova al Bufalini di Cesena in condizioni serie. Sul posto la Polizia Municipale e personale del 118.