Ospedale Novafeltria: 'ambulanza a pagamento per donna invalida ed Endocrinologo non riceve'', la protesta

| 07:47 - 03 Giugno 2018

I cittadini di Novafeltria continuano ad esprimere perplessità sul futuro dell'ospedale Sacra Famiglia. Lo fanno raccontando le loro esperienze personali e sottolineando alcune carenze che dovrebbero essere prese in considerazione dall'Ausl Romagna, in funzione del ruolo che ricopre il nosocomio riminese, al servizio di un'area molto vasta e periferica della provincia di Rimini.

A raccontarci le sue vicissitudini è in primis Monica, che punta il dito sull'assenza dell'endocrinologa e l'impossibilità di prendere appuntamenti per la visita di controllo: l'agenda è chiusa dal giugno 2017. Questo perché l'endocrinologa, a causa di carenze d'organico, è costretta a svolgere turni in reparto e dunque non può fare ambulatorio. Le possibilità allora sono due. Prenotare la visita a pagamento presso una struttura privata, oppure rivolgersi ad un altro ospedale della Provincia di Rimini, ingrossando le liste d'attesa. "Peccato che poi quando ci vedono arrivare all'ospedale di Rimini e c'è il corridoio pieno di pazienti, spesso ci dicono che sono venuti giù i montanari", racconta con amarezza Monica, che è affetta da una malattia rara ed ha un'invalidità del 75%. Monica, che ha una figlia, punta il dito anche sull'assenza del pronto soccorso pediatrico e sulla mancanza delle provette pediatriche al laboratorio analisi. Manuela racconta invece il ricovero della suocera, malata di alzheimer e invalida al 100%. Per un esame di controllo si è dovuta recare in ospedale a Novafeltria e, nonostante la documentazione che accertava la piena invalidità dell'anziana, la famiglia ha dovuto pagare il trasporto in ambulanza, dopo il diniego dell'Ausl al trasporto gratuito: "Non è ovviamente per i soldi, ma per il principio, poi questa situazione può capitare magari a famiglie che non hanno possibilità economiche". In tema di ambulanza, c'è anche il problema legata al mezzo in servizio per le dismissioni dagli ospedali, in orario serale (dalle 19.30): una sola ambulanza per tutti gli ospedali del riminesi (non sono considerate ovviamente le ambulanze in servizio per le emergenze). "Così noi abbiamo dovuto attendere un'ora, affinché l'ambulanza arrivasse a Novafeltria da Cattolica".

Sono queste le criticità che le due cittadine hanno voluto evidenziare, in base alla loro esperienza personale. Monica chiama in causa le responsabilità della politica:

"Mi meraviglio dei nostri Sindaci dei sette comuni, che non combattono con forza per il nostro ospedale". L'appello finale è dunque rivolto ai Sindaci dell'Alta Valmarecchia, affinché facciano sentire più forte la voce dei cittadini, che chiedono interventi urgenti per contrastare quello che, a detta di molti, è stato un depotenziamento dell'ospedale Sacra Famiglia.