Baseball, Rimini-Bologna è il derby delle regine del campionato: si gioca giovedì e venerdì

Sport

Rimini

| 21:47 - 30 Maggio 2018



I Pirati si preparano all’importante sfida contro l’UnipolSai Bologna che chiuderà il girone d’andata del campionato prima della trasferta europea di Rotterdam. Si gioca giovedì sera alle ore 20.30 sul diamante dello Stadio dei Pirati dove si disputerà gara1, mentre venerdì si giocherà gara2 (playball ore 20) allo Stadio Falchi di Bologna. Gli arbitri saranno Taurelli, Pizziconi e Fabrizi.

Le due squadre sono appaiate in classifica (11v 1p) ragion per cui questa serie potrebbe voler dir molto in ottica primo posto. La formazione bolognese del manager Frignani, reduce dal doppio successo di Nettuno contro il City, si presenta al gran completo (out solo Fuzzi) compreso l’ultimo arrivato Moesquit (4 su 12 nel box per l’antillano) che si è ben comportato all’esordio lo scorso weekend. I due partenti dovrebbero essere Martinez (2v 1p Pgl 2.27) in gara1 e uno fra Pizziconi (Pgl 2.81) e Noguera (3v 0p Pgl 0.52) in gara2 col primo ovviamente favorito. Dal bullpen pronti a subentrare il fuoriclasse Rivero, l’italo-brasiliano Gouvea e gli italiani Crepaldi e Panerati.

Lo schieramento difensivo dell’UnipolSai ha diverse opzioni vista la grande duttilità e qualità dei position player bolognesi su tutti spiccano gli ex Flores (.440 più 11 Rbi) e Mazzanti (.379), senza tralasciare due slugger fenomenali come l’olandese ex Amsterdam Lampe (.219) e la certezza Marval (.292 più 3 homer). Sicuramente la sorpresa più lieta in casa biancoblù è senza dubbio il rendimento del ricevitore italo-americano Beau Maggi (.385).

“Si affrontano le due squadre più attrezzate del campionato – dice il manager Paolo Ceccaroli - Sappiamo che loro vengono da un buonissimo periodo sono in grande forma. Sono due squadre che si equivalgono in tutti i reparti. Penso che le due partite si decideranno sugli episodi e nei dettagli. Noi giocheremo al massimo senza pensare alla prossima settimana come se l’impegno di Coppa non ci fosse. Importante sarà tenere il ritmo e la concentrazione in ogni situazione”.

Avrà tutti a disposizione? Come sta Angulo? Rotazione dei partenti confermata?

“Angulo sta abbastanza bene. Lo utilizzerò in gara1 come battitore designato poi in gara2 deciderò prima dell’inizio dove metterlo in campo. Mancherà Garbella in questo fine settimana per motivi personali in quanto è dovuto tornare a casa. Per il resto confermerò la rotazione dei partenti delle ultime settimane senza fare alcun tipo di calcolo”

Il doppio incontro avrà inizio Giovedì sera alle ore 20.30 (31 Maggio) sul diamante dello Stadio dei Pirati dove si disputerà gara1, mentre venerdì (1 Giugno) si giocherà gara2 (playball ore

20) allo Stadio Falchi di Bologna. Gli arbitri saranno Taurelli, Pizziconi e Fabrizi.