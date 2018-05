Calcio: al via l'8 giugno 'The Coach Experience'. Annunciati Spalletti e Allegri alla Fiera di Rimini

Sport

Rimini

| 21:40 - 30 Maggio 2018

Allegri, Spalletti, Sacchi, Andreazzoli, De Biasi, Milena Bertolini: sono alcuni dei tecnici attesi dall'8 al 10 giugno alla Fiera di Rimini per la prima edizione di 'The Coach Experience' l'evento dedicato agli allenatori e appassionati di calcio. Presentata mercoledì a Coverciano dal presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri, la manifestazione è patrocinata dalla Federcalcio all'interno delle celebrazioni dei 120 anni dalla sua fondazione. Nel corso della 'tre giorni' che sarà aperta anche al pubblico (biglietto a 10 euro) saranno affrontati tanti temi, dal settore giovanile alla tattica, dalla preparazione al calcio 5 e femminile. Molto spazio sarà dedicato anche al calcio per portatori di disabilità. 'The Coach Experience' è organizzata dall'Assoallenatori, dall'Ieg e dall'Sg Plus Ghiretti & Partners.