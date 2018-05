Santarcangelo Calcio, il ripescaggio si allontana: le penalizzazioni sono una clausola ostativa

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 20:57 - 30 Maggio 2018



Si affievoliscono le speranze di ripescaggio del Santarcangelo. Mercoledì pomeriggio sono resi noti i criteri per il ripescaggio e tra la clausole ostative c’è le penalizzazioni subite nell’ultima stagione. Delle cinque retrocesse dalla serie C alla D solo una potrà tornare tra i professionisti: il Prato. Oltre al Santarcangelo anche Gavorrano e Akragas sono state fermate dalle penalizzazioni. Out anche il Racing Fondi che ha già usufruito del ripescaggio un paio di anni fa.



BERRETTI Accolto il ricorso del Fondi che è stato ammesso al quarti di finale. Giovedì si conosceranno le date e gli orari del primo turno: probabile che si giochi sabato. Il Santarcangelo era stato sorteggiato col Salò con match di andata in Lombardia.



IMOLESE Il nuovo tecnico è Alessio Dionisi, nell’ultima stagione sull panchina del Fiorenzuola. Prende il posto di Massimo Gadda.