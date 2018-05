Basket, la Under 16 Elite degli Angels è in finale regionale. Sfida domenica a Bellaria il Riccione

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 20:37 - 30 Maggio 2018

Dopo una cavalcata incredibile fatta di alti e bassi, di meraviglie e difficoltà, ma sempre di tanto cuore, la squadra Under 16 Elite allenata da Marco Miriello agguanta la finale chiudendo al primo posto il girone dei playoff. E’ la sesta finale di fila per il coach oggi agli Angels.

Sarà una finale (domenica 3 giugno probabilmente a Bellaria) tutta riminese. Già, perchè l'altra finalista sarà il Riccione che espugna Ferrara e per scontri e differenza punti la spunta su Monte San Pietro e Ferrara. Fondamentale era vincere in casa contro Correggio all'ultima partita: 74-42 (21-11 37-22 58-34). Angels primi in classifica con 20 punti (record 23-5, 17-3 nel girone e 6-2 nei play-off).



Tabellino

Cesari 2, Peroni 6, Campidelli 4, Varliero 4, Andreani 8, Buzzone 6, Miriello 12, Carafa 7, Cantoni 4, Alviti 4, Riva 13, Tamburini 4. Allenatore Miriello, Vice All.Di Nallo



LA FINALE Contro il Riccione sarà una partita difficilissima ricordando le due andate in scena in questa seconda fase. La prima persa da Santarcangelo a Riccione e la seconda vinta allo scadere da metà campo (2 punti che hanno di fatto sancito il passaggio in finale e senza i quali i gialloblù sarebbero addirittura quarti). Riccione è una formazione fisica che spinge molto sui secondi possessi e sui cambi di difesa con varie zone e con pressione a tutto campo.