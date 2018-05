Tennis Viserba, la squadra maschile al tabellone nazionale. Il team femminile ko in finale nel tabellone regionale

Sport

19:58 - 30 Maggio 2018

Il Tennis Viserba centra la qualificazione al tabellone nazionale con la squadra maschile e la sfiora con la femminile, battuta solo nella finale del tabellone regionale. Domenica il team maschile ha vinto in casa per 5-1 il derby sul Ct Cesena A. Un successo piuttosto netto che proietta ora i ragazzi guidati dal maestro Marco Mazza nel tabellone nazionale che mette in palio i posti per la prossima serie B. Questi i parziali: Luca Bianchini-Mazza-Bronzetti b. Ceccarelli-Mazzotti 1-6, 6-3, 7-5, Canini-Zanni b. Abbondanza Bianchini 4-6, 6-2, 6-2.



FEMMINILE La squadra femminile, invece, sempre domenica ha perso 3-2 il derby contro il Ct Rimini, che ha vinto solo al doppio di spareggio, dopo che il match “regolamentare” era terminato 2-2, con questi parziali: Alessandra Mazzola- Alice Grilli 6-2, 6-2, Veronica Vandi-Beatrice Letizia 6-4, 7-6 (2), Chiara Rinaldi-Doballah Ghezlene 6-7 (4), 6-0, 7-6 (4), Grilli-Vandi b. Rinaldi-Mazzola 6-3, 6-2, Grilli-Vandi b. Rinaldi-Mazzola 6-1, 6-4. Comunque notevole il bilancio della squadra guidata da Roberto Rinaldi in panchina.