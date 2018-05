Cattolica Calcio, per la panchina il favorito è Bebo Angelini. Buccolo il nuovo direttore sportivo

Sport

Cattolica

| 19:34 - 30 Maggio 2018

Il Cattolica Calcio ha scelto il nuovo direttore sportivo: Giuseppe Buccolo, ex giocatore dell’Asar e del Misano e nella scorsa stagione ds del Gabicce Gradara. Prende il posto di Emanuele Benvenuti. Intanto in società arrivano tre rinforzi: Gianluca Mariani, Eros Solfrini e Flavio Urbinati, che sarà il nuovo team manager della prima squadra. I volti nuovi arrivano dal Gradara Calcio, società in cui sono stati per otto anni salendo dalla Terza categoria alla Promozione. Una nuova avventura nella società guidata dal presidente Visino alla ricerca di nuovi stimoli, in un ambiente appassionato. A breve sarà scelto il tecnico e lo staff. Per quanto riguarda la panchina il candidato più autorevole è Bebo Angelini, già giocatore del Bellaria, già allenatore del Gabicce Gradara (sostituì Paolo Cangini), ex tecnico del settore giovanile della Vis Pesaro, al Rio Salso e Vismara in Promozione.

Ste. Fe.