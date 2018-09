Miss ciclismo,sui pedali anche la riminese 'Joe' Olivieri: danzatrice acrobatica con la passione della mtb

Attualità

E' una delle riminesi in lizza per il titolo di "Miss ciclismo", concorso riservato alle ragazze che utilizzano la bicicletta anche a livello non agonistico. Giorgia Olivieri, 30 anni ad agosto, è conosciuta da tutti come "Joe". Soprannome scritto rigorosamente all'americana e non Giò, all'italiana, è un omaggio al chitarrista Joe Satriani, uno dei suoi artisti preferiti. "In passato ho partecipato a dei concorsi di bodypainting come modella, l'artista che lavorava con me mi chiamava così", racconta Giorgia, una ragazza affascinata dalla pittura, ma soprattutto dalla natura e dallo sport. Lavora come biologa marina all'Acquario di Cattolica, occupandosi anche dalle parte didattica, come i laboratori con i bambini delle scuole e le visite guidate. Ciò che coniuga le sue due grandi passioni, natura e sport, è naturalmente la mountain bike, mezzo che le permette di cimentarsi in splendidi scenari di montagna. "Il mio sogno da piccola era quello di girare tutta l'Italia in bici", racconta. La scorsa estate, prima di imbarcarsi per le vacanze sull'Isola d'Elba, ha affrontato un duro coast to coast Rimini-Livorno accompagnata dal fidanzato, Denis Meluzzi, noto come "monomela" per le sue imprese sul monociclo. "Anche io ho iniziato a usare il monociclo, ma non è facile", confessa Giorgia, solare nelle sue parole e nei suoi modi. Da piccola sognava il giro d'Italia in bici, ma nel contempo coltivava un'altra passione: la danza. L'amore per questa disciplina l'ha portata ad affrontare nuove sfide: lo studio della danza aerea e il passaggio all'impegnativa dei tessuti aerei. Mentre il fidanzato si cimenta in acrobatiche escursioni sul moniciclo, lei si esibisce in acrobazie e giravolte sui teli: "Sviluppa molto la creatività e l'energia, per una come me che ama gli sport estremi è una bellissima scarica di adrenalina ed è bellissimo danzare in aria e creare spettacoli". Movimenti di danza e acrobazie che tolgono il fiato, che incantano: è la grande dote dell'affascinante Joe, la ragazza che tocca davvero il cielo con un dito e che non si tira mai indietro davanti alle sfide.





Giorgia "Joe" Olivieri è la miss n. 37 in gara. Per votarla clicca QUI sul sito di Miss ciclismo.