Rimini Calcio, la trovata Karius porta grande pubblicità. Spunta l'intermediario: 'acquirenti per portare la squadra in A'

Sport

Rimini

| 18:41 - 30 Maggio 2018

Il manager Alessio Sundas avanza la sua proposta come intermediario per una cessione del Rimini Calcio. Una proposta che arriva a 24 ore di distanza dalla 'boutade' di Giorgio Grassi e la sua offerta di ingaggio al portiere del Liverpool Karius, autore di due papere decisive nella finale di Champions League. L'iniziativa di Grassi ha avuto ampio riscontro su tutta la stampa nazionale. E oggi Sundas ha ufficializzato la sua volontà di avviare trattative per il passaggio di proprietà del Rimini Calcio, attraverso la sua Sport Man, "società leader nella ricerca sponsor per club di calcio". “I nostri clienti sono disponibili ad investire nel Rimini se ci saranno i presupposti", spiega in una nota. Il massimo risultato del Rimini nel calcio è la Serie B, più volte raggiunta; ebbene, Sundas annuncia: “faremo di tutto per far portare in breve tempo il Rimini in serie A”. Sundas conclude la nota con un appello: "Chiediamo alla stampa e ai tifosi tutti, di avere un po’ di pazienza e di credere in noi e negli attuali dirigenti del Rimini che sicuramente saranno disponibili per ascoltarci".