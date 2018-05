Sos disperato dei vicini: un condomino urina davanti ai garage, taglia le gomme delle auto e lancia minacce

Cronaca

Rimini

| 06:54 - 31 Maggio 2018

Un condomino "terribile" sta trasformando la vita dei suoi vicini in un vero e proprio incubo. E' quanto accade in un condominio gestito da Acer in una via di Rimini posta in zona stadio. Alcuni dei residenti hanno presentato denuncia, altri invece non l'hanno fatto, per paura di rappresaglie da parte dell'uomo, descritto come un soggetto di indole piuttosto aggressiva, ma la preoccupazione è tanta per tutti. Un vero e proprio grido d'allarme rivolto alle istituzioni e ad Acer, affinché si intervenga e si faccia anche chiarezza sul fatto se l'uomo possegga o meno i requisiti per ottenere un appartamento in affitto nello stabile. "Non si può aspettare che arrivi ad ammazzare qualcuno per intervenire! Perché la probabilità che faccia del male seriamente ad una persona non è così remota", racconta uno dei vicini dell'uomo. Per i residenti sono all'ordine del giorno dispetti quali funzioni fisiologiche espletate davanti alle porte dei garage e delle cantine o la colla nelle serrature degli stessi, ma anche atti di vandalismo, come gli pneumatici della auto tagliati, fino alle righe fatte ai portoni delle abitazioni. A preoccupare maggiormente però sono le minacce, tanto che "le persone escono ed entrano in casa loro come fossero dei ladri per paura di trovarselo davanti". A finire particolarmente nel mirino un anziano, che sarebbe stato anche aggredito fisicamente in uno scatto di ira, perché il malcapitato era stato sorpreso a fumare alla finestra e il fumo si propagava anche in casa del vicino, rovinandogli gli interni. "Chiediamo aiuto, continuiamo a chiedere aiuto, visto che siamo continuamente ignorati", è la voce di disperazione dei residenti del condominio, che attendono un intervento delle forze dell'ordine.