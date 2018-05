Rimini Calcio, si rinnova il binomio con l'Alta Valmarecchia. Biancorossi in ritiro a Sant'Agata dal 16 luglio

Sport

Rimini

| 15:36 - 30 Maggio 2018

Dopo Novafeltria, scelta la scorsa estate, sarà ancora l’Alta Valmarecchia a ospitare il Rimini F. C. in occasione della preparazione al campionato di Serie C 2018-19. Questa volta la sede del ritiro, in programma dal 16 al 28 luglio prossimi, sarà Sant’Agata Feltria. Il quartier generale dove soggiornerà la truppa biancorossa sarà l’Hotel Falcon.

Sergio Cingolani - Ufficio stampa Rimini F. C.