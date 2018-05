Demolito l'ex centro commerciale Le Torri: sorgerà un nuovo supermercato. Realizzata una rotatoria

Attualità

VillaVerucchio

06:53 - 31 Maggio 2018

Lavori in corso all'ex centro commerciale Le Torri di Villa Verucchio, attualmente sottoposto a demolizione. La struttura, inaugurata nel 2008, era in disuso da anni, dopo vicende finanziarie e giudiziarie legate alla proprietà. Uno spazio di 14mila mq con all'interno 36 negozi, un supermercato e vari magazzini, che era diventato un punto di riferimento importante per la zona. Poi le vicissitudini giudiziarie: nel 2010 venne sequestrata la società titolare del centro commerciale, a seguito della denuncia dell'impresa costruttrice per il mancato pagamento di circa 13 milioni di euro. Nuovi sviluppi si ebbero nel dicembre 2014 con il rinvio a giudizio di otto persone coinvolte a vario titolo nella vicenda, mentre nel 2015 la struttura è andata all'asta. Al posto del centro commerciale Le Torri sorgerà un nuovo supermercato Conad, che rispetto alla struttura precedente occuperà uno spazio minore in termini di metri quadri. Il parcheggio per le auto sarà arretrato, mentre quello degli autobus sarà spostato sul retro del supermercato. Sarà inoltre costruita una rotatoria per l'ingresso all'area. A livello di tempistiche, l'obiettivo è ultimare la costruzione per la seconda parte del 2019. Non sarà l'unico nuovo supermercato di Villa Verucchio: a 300 metri circa, all'altezza dell'oleificio Sapigni, aprirà nell'autunno 2018 il discount D Più, negli ex locali del mobilificio Cam.