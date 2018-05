Tennis, al Ct Cicconetti nel vivo il trofeo giovanile Wind (84 iscritti): in evidenza tra gli U14 Giovanni Fabiani

Sport

Rimini

| 15:20 - 30 Maggio 2018



Sta entrando nel vivo sui campi del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini il torneo nazionale giovanile trofeo “Wind”, tappa del circuito regionale. Under 10 maschile, 1° turno tabellone finale: Luca Butti-Francesco Bagli 6-2, 6-3, Federico Baldinini-Francesco Muratori 6-3, 6-2. Quarti anche per Emanuele Ascani.

Nell’Under 12 maschile semifinale per Jacopo Antonelli (Tc Riccione). Under 12 maschile, quarti: Jacopo Antonelli (n.2)-Giammarco Vidali 6-0, 6-1. Nell’Under 14 maschile in bella evidenza sui campi di casa Giovanni Fabiani.



Under 14 maschile, 3° turno: Giovanni Fabiani-Jacopo Mainardi 6-4, 6-1, Alessandro Manco-Stefano Mambrini 6-1, 3-6, 10-2. Ottavi: Tommaso Bonarota-Federico De Ruiter 6-0, 6-0, Thomas Del Bianco-Jacopo Antonelli 4-6, 6-1, 10-4. Under 10 femminile, quarti: Aurora Fabbri-Chiara Stella Flores 6-2, 6-3.