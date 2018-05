Lavori alle scuole di Pietracuta, il Sindaco di San Leo: 'il più grande investimento in sicurezza'

Attualità

Pietracuta di San Leo

| 15:10 - 30 Maggio 2018

Mercoledì 30 maggio ha preso il via un importante intervento di riqualificazione del plesso scolastico di Pietracuta di San Leo, per il miglioramento sismico della struttura e una maggior efficenza dal punto di vista dei consumi. Ad essere interessati dall'intervento la scuola primaria e quella secondaria di Primo Grado.





Commenta il Sindaco Mauro Guerra. “A più di 35 anni dalla sua realizzazione, quello che inizierà mercoledi è il più grande investimento in sicurezza che abbia mai interessato il plesso scolastico di Pietracuta. Un plesso dove anche molti di noi Amministratori Comunali sono andati a scuola. E’ davvero un orgoglio ed una grande soddisfazione poter raccontare l’inizio anche di questo attesissimo ed importante intervento. Si tratta di circa 700.000 euro di risorse statali, “conquistate” a cavallo del 2015/2016, nell’ambito delle risorse messe in campo dall’allora governo Renzi e poi confermate nella legislatura Gentiloni (piano mutui Banca Europea Investimenti 2015-2017) e Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna di approvazione del piano regionale di edilizia scolastica per l'annualità 2016.”





Vicesindaco Leonardo Bindi spiega: “A seguito delle procedure di appalto, la ditta incaricata inizierà dunque i primi lavori senza significative interferenze sulle lezioni di fine anno, per poi intensificarsi notevolmente nell’estate, pressoché senza pause, a lezioni scolastiche interrotte.





L’impegno per riuscire a mantenere il cronoprogramma necessario per un normale rientro in classe a settembre, sarà massimo. Sono stati messi in campo i tecnici comunali, supportati da esterni di comprovata esperienza, con un gruppo di lavoro in costante relazione con l’istituzione scolastica, al fine di prevenire qualsiasi imprevisto.

Agli studenti, al corpo docente ed alle famiglie si chiede massima collaborazione e comprensione in merito ad eventuali fisiologici disagi “di cantiere”.





Al termine dei lavori il plesso avrà ben altro livello di sicurezza sismica, sarà più efficiente a livello energetico, avrà una palestra più alta e funzionale con moderne coperture, facendo diventare un lontano ricordo le varie criticità dell’attuale struttura. L’Amministrazione ringrazia tutti coloro che hanno contribuito all’inizio lavori, dipendenti, tecnici, amministratori comunali e chi, in rappresentanza dei vari Enti, ha reso possibile l’intervento tanto atteso.