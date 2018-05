Bellaria, arrivano le Frecce Rosse e il concerto di Dodi Battaglia. La GUIDA alla viabilità

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:08 - 30 Maggio 2018

L’Amministrazione Comunale ha definito una serie di provvedimenti straordinari di natura temporanea, che saranno in vigore durante il weekend in occasione del Bellaria Igea Marina Air Show del 2 e 3 giugno, manifestazione che sarà anticipata nella serata di venerdì 1^ giugno dal concerto “Dody Day” sul porto canale: un insieme di obblighi, divieti e limitazioni in tema di viabilità e sosta, attivi al fine di consentire il regolare svolgimento degli eventi, contenere i disagi legati al deflusso del traffico e garantire la sicurezza dei partecipanti, con particolare riferimento all’esibizione del Frecce Tricolori di domenica e alle relative prove del sabato.



I provvedimenti in vigore nei prossimi giorni sono raccolti nell’ordinanza n.86 del 22 maggio 2018, poi integrata dalla 92 del 28 maggio 2018: entrambe sono consultabili sul sito comunale www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it.



Tra le misure più significative, vi è la generale interdizione al traffico, dal 1^ al 4 giugno, della zona del porto canale sul lato Igea Marina, in piazzale Capitaneria di Porto e in tutto il tratto tra via Carducci e via Properzio, zona che accoglierà sia il concerto che l’area stand collegata all’air show.

A questa si aggiungono, durante le giornate di sabato (dalle 14.00 alle 19.00) e di domenica (dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00), in concomitanza con le prove e con la manifestazione aerea vera e propria, la chiusura al traffico del lungomare Pinzon da via Pertini a via Properzio, e di viale Colombo nel tratto dal porto canale a via Montenero, con la stessa via Properzio che sarà invece chiusa all’altezza di via Seneca: oltre questo punto potranno accedere esclusivamente i mezzi delle persone accreditate o quelli su cui viaggeranno cittadini diversamente abili, raggiungendo così l’area di sosta riservata presso la ex Colonia Roma.







Saranno invece gratuiti e fruibili liberamente da tutti, in aggiunta alle altre aree di sosta normalmente a disposizione a Bellaria Igea Marina, il parcheggio allestito presso l’ex Colonia Benelli di via Properzio ed il piazzale sterrato di via dei Saraceni; stessa strada in cui si trova l’area di sosta di fianco al Mercato Ittico, che sarà gratuita e dedicata esclusivamente ai mezzi a due ruote. Si precisa che in questi parcheggi, ai cui ingressi saranno impegnati i volontari incaricati dal Comune, non verrà prestato servizio di sorveglianza.





Foto Alessia Bocchini