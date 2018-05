Rimini, tunisino vede i Carabinieri e prova a nascondere l'eroina in un vaso di fiori. Arrestato

Cronaca

Rimini

| 14:02 - 30 Maggio 2018

Nella notte tra martedì e mercoledì i Carabinieri di Rimini hanno arrestato un 31enne tunisino, nei pressi del ponte dei Mille. Una pattuglia ha notato il giovane, già arrestato in passato, che accelerava il passo, fino ad avvicinarsi a un vaso di fiori, per lasciarvi qualcosa sopra. Si trattava di un involucro in cellophane con quasi 6 grammi di eroina, per un totale di 5 dosi. Fermato dai Carabinieri, il tunisino aveva con sè 1370 euro, somma ritenuta provento di spaccio e quindi sequestrata. L'arresto del tunisino è stato convalidato mercoledì mattina e in attesa del processo il giudice ha disposto la sua custodia cautelare in carcere.