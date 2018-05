Raduno delle Moto Guzzi, il 3 giugno escursione a Perticara con visita al museo Sulphur

Eventi

Poggio Torriana

| 13:26 - 30 Maggio 2018

Il MotoGuzzi World Club Rimini organizza per sabato 2 e domenica 3 giugno il proprio raduno. La location scelta è Torriana, nel Comune di Poggio Torriana. "Il nostro raduno è aperto a tutti gli amanti delle due ruote, con questo spirito siamo arrivati alla 15esima edizione", spiega il Segretario Mauro Dallonda. Novità dell'edizione 2018 un'escursione in Alta Valmarecchia, a Perticara, in programma domenica 3 giugno. Si parte alle 10 dal centro di Torriana per raggiungere il museo Sulphur dove è in programma una visita guidata.