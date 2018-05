Ancora pallinari in azione a Rimini, la segnalazione in viale Vespucci

Attualità

Rimini

| 12:53 - 30 Maggio 2018

Ancora pallinari in azione a Rimini. E' un nostro lettore a segnalarci la presenza, nella giornata di martedì, di un gruppo di personaggi, probabilmente dell'Est Europa, intenti a cercare di far cadere "nella rete" turisti e passanti. La foto è stata scattata nei pressi della Conad, in viale Vespucci.