Il bidone dell'indifferenziata stracolmo, sacchetti abbandonati per terra: panorama desolante in via Luigi Nicolò

Attualità Rimini | 12:21 - 30 Maggio 2018 Ammassi di immondizia abbandonati fuori dai cassonetti. La foto, scattata dal nostro lettore Leonardo nella mattinata di mercoledì, riguarda la via Luigi Nicolò di Rimini. "Roba da terzo mondo!", commenta sarcastico il lettore. Non a caso il cassonetto "incriminato" è quello dell'indifferenziata, che è stracolmo di sacchetti. Altri sono stati abbandonati per terra.