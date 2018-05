Rimini, Reggini sulle maglie del Footvolley, siglata collaborazione per l'estate 2018

Sport

Rimini

| 12:10 - 30 Maggio 2018

Siglata per l’estate 2018 la collaborazione fra Reggini S.p.A. e Footvolley Rimini, l’associazione sportiva che si occupa del più spettacolare dei beach games.

Il giovane crossover nato con l’ambizione di diventare il best seller di casa Volkswagen, sposa uno sport altrettanto giovane (per le spiagge d’Europa) ma già popolarissimo, e diventa auto ufficiale della squadra riminese che scenderà in campo con le magliette firmate da Reggini.

Quel che affascina di questo sport è il connubio fra difficoltà, tecnica e spettacolarità. Quale spiaggia, quindi, più di quella riminese, si presta ad essere il suo naturale campo da gioco? E quale auto può rappresentare al meglio le sue eccezionali performance se non la carismatica T-Roc che, con la sua agilità sportiva unitamente a una ricca dotazione di sicurezza, coniuga comfort e tecnologia presentando al contempo, nella sua linea dinamica e giovane, i tratti decisi tipici dei modelli del gruppo?

Sulla base di queste affinità si configura un sodalizio, quello fra T-Roc e Footvolley, destinato a conquistare l’attenzione e la passione dei più audaci.

Nella foto allegata: Maria Reggini e Federico Fonti (Footvolley Rimini) con la nuova maglietta della squadra e la T-Roc