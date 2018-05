Teleriscaldamento, 58 famiglie riminesi usufruiscono del bonus gas

Attualità

Rimini

| 12:06 - 30 Maggio 2018

Sono 58 le famiglie che usufruiranno del bonus gas a favore delle famiglie numerose e meno abbienti. La graduatoria, con i relativi importi, è stata pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Rimini.Si tratta della misura di sostegno - denominata Bonus Teleriscaldamento-GPLS -dedicata ai residenti allacciati alle reti di teleriscaldamento o utilizzatori d’impianti termici alimentati a GPL del Comune di Rimini. Per le 58 famiglie idonee inserite in graduatoria sarà garantito, in bolletta, un regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale; si tratta, in media, di circa 150 euro a famiglia.