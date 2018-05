"Il calcio illustrato a Riccione": venerdì apre la mostra curata da Rudy Bacchini. Un amarcord tra documenti, foto e cimeli

Sport

Riccione

| 11:01 - 30 Maggio 2018

Venerdì 1 giugno alle ore 20,30 si inaugura la mostra “Il calcio illustrato a Riccione”. In esposizione ai Giardini dell’Alba, nell’ex ufficio Iat della Perla Verde cimeli, documenti, immagini della storia del calcio a Riccione. Tra il numeroso materiale raccolto con pazienza certosina da Rodolfo Bacchini, già segretario di Asar e poi del Riccione Calcio, e Fontanelle, troviamo le foto delle squadre di serie A che hanno giocato le amichevoli estive al Comunale negli anni Sessanta e Settanta; i tanti personaggi ospitati a Riccione come Pelè, Rivera, Mazzola, Herrera, Picchi, Suarez, Cudicini, Bulgarelli, Perani, Savoldi, Meroni, la squadra della Lazio campione d’Italia del 1974, e tantissimi altri. In esposizione la medaglia coniata per l’inaugurazione dello stadio cittadino nel 1962, le figurine dei calciatori del Riccione ai tempi della serie C, la documentazione cartacea e fotografica delle squadre del Riccione che hanno vinto i campionati, tra cui quella mitica della stagione 1972-1973 (promozione in serie C) allenata da Attilio Santarelli allo stadio Manuzzi di Cesena nello spareggio contro il Bellaria allenato da Gastone Bean. Infine, non potevano mancare i ricordi di chi ha fatto la storia del pallone biancazzurro come Bepi Savioli, Italo Castellani, Italo Nicoletti, Manlio Muccini, Gianni De Rosa.

La mostra resterà aperta fino al 25 giugno nei giorni di lunedì e sabato dalle ore 20,30 alle ore 23 e domenica dalle ore 10,30 alle ore 12. Per informazioni 339-2395564.