La trasmissione Rai "La vita in diretta" ospite a Riccione, protagonista il decano dei bagnini Enzo Manzi

Riccione

30 Maggio 2018

Una troupe della trasmissione televisiva “ La vita in diretta “ di Rai 1 condotta da Marco Liorni e Francesca Fialdini, era a Riccione martedì pomeriggio per effettuare un collegamento dallo stabilimento balneare 79 che si affaccia su piazzale Roma. Alla presenza del presidente della Cooperativa Bagnini di Riccione Diego Casadei e dei colleghi, Enzo Manzi, già presidente della Cooperativa Bagnini di Riccione, titolare di uno tra i bagni storici della città, definito “ decano” dei bagnini di Riccione, ha ripercorso la tradizione balneare di Riccione, la musica maggiormente in voga che accompagnava i turisti sulla spiaggia tra la tintarella e un bagno in mare, fino ai tempi odierni. L’intervista si è rivelata un piacevole e importante veicolo promozionale della storia e del presente della città.