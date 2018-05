Un libro per the, a Rimini la satira di Alessandro Ciacci con "Sweet Lily Suite"

Eventi

Rimini

| 10:32 - 30 Maggio 2018

Protagonista del sesto appuntamento di “Un libro per the” - incontri con l’autore nei locali no slot di Rimini organizzati da Zeinta di Borg - giovedì 31 maggio al Darsena Sunset Bar, è Alessandro Ciacci con il suo libro “Sweet Lily Suite” (Habanero Edizioni). Ciacci ci presenta una esilarante commedia in due tempi, in cui personaggi sopra le righe si alternano in dialoghi e scene dalla comicità intelligente e irresistibile.

Cosa fareste se il vostro capo vi ricattasse, costringendovi ad andare con una escort pur di tenervi il lavoro? È quello che succede a Giona, giovane e brillante critico musicale, che alla soglia dei 30 anni non ha raggiunto altri obiettivi se non rendere un inferno la vita delle persone che gli stanno vicino, prima tra tutte quella di Greg, suo unico amico e direttore della rivista per cui scrive. È a questo punto che Giona incontra Sweet Lily, coetanea e provocante prostituta dal carattere tenace e pragmatico, la quale saprà tener testa al nevrotico cliente.

Il salotto della casa in cui riceve, tra visite inaspettate e un surreale colpo di scena, si trasforma così in un campo di battaglia tra due giovani brillanti e risoluti, sfociando in un’esilarante guerra dei sessi che li spoglierà di ogni certezza, facendoli scoprire molto diversi da quello che credevano, e molto più complici…

Alessandro Ciacci, nato nel 1989 a Rimini, è attore, regista, drammaturgo e stand up comedian. Tra gli spettacoli teatrali diretti e interpretati, Mandràgola dal testo omonimo di N. Machiavelli, Let’s Swift again!, dedicato alla vita e all’opera di Jonathan Swift, e lo sketch show comico originale The GAG is on the table.

“…giovane e pungente penna della satira riminese…”, dal 2015 organizza rassegne comiche e si esibisce come stand up comedian in diverse città del nord Italia. Nel 2017 debutta con il suo one man show Sillygismi – Facezie. Satire. Grondaie. ed è nel cast artistico dei programmi tv “CCN – Comedy Central News 3” di Saverio Raimondo e “Stand Up Comedy” (Sky – ch. Comedy Central).