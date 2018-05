Al "Giardino" un week end a tutta musica: concerti con Davide Ricci e The Blue Frame, in consolle Capoz e Antfucker

Eventi

Rimini

| 11:14 - 30 Maggio 2018

Week end intenso al Giardino di Rimini, il locale sul lungomare Tintori, per iniziare nel modo migliore il mese di giugno.



Si comincia venerdì 1, infatti, con l’aperitivo e ricco buffet delle ore 18,30 che ha per protagonista la musica live con Davide Ricci (foto), voce e chitarra, Enrico Giannini (tastiere), Roberto Pizzagalli (batteria), Francesco Cardelli (basso). Protagonista la musica italiana e brani inediti tratti da “This is my life” e “Requilibrista ”. A seguire alle 22:00 il sound del dj Domenico Capozza, in arte Capoz, molto conosciuto sulla riviera romagnola.

Sabato 2 aperitivo alle ore 18,30 in cui si ripropone l’ormai consolidato buffet del Giardino; alle ore 22:00: appuntamento con la musica selezionata dal deejay Antfucker, alias Francesco Gabellini, molto conosciuto a Rimini per le sue feste tra il pubblico giovanile e Radio Caminetto. Gabellini ha scaldato la città nello scorso inverno con le sue interviste ai cittadini e le sue canzoni in scaletta. Si ripropone in versione estiva con tutti i brani che sanno emozionare in questa estate a Rimini.

Domenica 3 giugno, infine, nuovo appuntamento musicale con la band The Blue Frame, un quartetto composto da Andrea Grilli (voce), Yari Fabbri (chitarra), Nicola Domeniconi (basso), Marco Cicognani (batteria). Il repertorio è formato dai classici delRhythm & Blues, Rock, Pop. C'è musica per tutti i gusti. Cover di S. Wonder, Sting/The Police, J. Stone, U2, B. E. King, O. Redding, B. Withers, J. Mayer, B. Harper, L. Kravitz, D. Bowie, Crusaders, Seal, J. Hendrix, Prince, The Beatles, The Doobie Brothers, Red hot chili Peppers. Buona estate Rimini.