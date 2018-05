Ciclismo, Frecce Rosse Rimini a segno anche tra il Cippo di Carpegna e San Benedetto

Sport

Rimini

| 08:10 - 30 Maggio 2018

È stata una domenica calda in tutti i sensi quella appena trascorsa in casa Frecce Rosse. Emanuele Bucci porta il sodalizio riminese sul terzo gradino del podio nella prova del "Carpegna mi basta Mtb", la prestigiosa gran fondo che ha visto al via 1500 atleti. Il folletto della valconca ha dovuto cedere, al termine di una combattuta gara, ai due professionisti Rocchetti e Pierpaoli. Buona prova anche di Alex Capelli 10° assoluto e Moreno Giulianelli 1° categoria M6. Presente anche Evelin De Lucia al rientro dopo un periodo di fermo che ha terminato la dura prova lungo i sentieri del monte Carpegna

La domenica delle Frecce comunque è andata in scena anche nel settore stradale a San Benedetto del Tronto nell'omonima gran fondo. Anche qui ottime prestazioni degli atleti bianco rossi che hanno vinto la categoria veterani 1 con Devis Cinni mentre nella categoria veterano due hanno occupato il secondo e terzo gradino rispettivamente con Lazzari e Volpe. Completa l'ottimo risultato collettivo Pisciotta Vincenzo con il secondo posto tra i supergentleman B. Ottime prestazioni anche per la restante parte del gruppo presente in gran numero nella città delle palme. Nel settore giovanissimi il gruppo Pedale Riminese Frecce Rosse domenica di gara a Gambettola con il 22° trofeo Frisoni dove le nostre giovani leve sono andate a premio nei G2 con Mattia Lotti, secondo assoluto e Monti Alessandro quarto nei G4. Grazie ai piazzamenti dei loro compagni poi andati a premio anche nella classifica riservata alle società. Per il settore circuiti amatori invece da segnalare il terzo posto a Mondolfo per il Gentleman Fabrizio Brighi.