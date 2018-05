Operaio ferito con arma da fuoco ad una gamba, ma la pistola è scomparsa. Giallo a Santarcangelo

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 08:00 - 30 Maggio 2018

Si ferisce ad una gamba con un proiettile ma l'arma da fuoco non si trova, è mistero sull'episodio accaduto al confine tra le province di Forlì-Cesena e Rimini. La vicenda, riportata sulle pagine del Corriere Romagna, è successa alle prime ore della giornata di martedì. L'uomo si è presentato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Santarcangelo con una ferita. Ha prima dichiarato di essersi ferito con un fucile poi, messo alle strette, ha raccontato di essere stato colpito da qualcuno che non conosceva. Infine ha dichiarato di essersi ferito da solo con una pistola. L'uomo ha 57 anni e lavora a Savignano. Secondo quanto ricostruito si sarebbe ferito in presenza di alcuni colleghi che poi l'avrebbero accompagnato in ospedale. Al momento l'arma non è stata ancora ritrovata. Le indagini sull'episodio sono affidate ai Carabinieri di Santarcangelo e Cesenatico.