Tennis, la baby Sara Totorizzo entra nella Galimberti Tennis Academy di San Marino

| 18:39 - 29 Maggio 2018



Continua ad arricchirsi di nuovi talenti la Galimberti Tennis Academy di San Marino, sempre più punto di riferimento per i migliori prospetti della Penisola.

In questi ultimi giorni di maggio, infatti, si è aggiunta ai giovani che frequentano l’Academy sul Titano la pugliese Sara Totorizzo, under 11 che ha appena vinto la tappa del circuito nazionale Tennis Trophy FIT Kinder + Sport 2018, terminata domenica 27 sui campi del circolo Tennis Village Pietro Mennea di Barletta.

Un’altra promessa della racchetta ha dunque scelto l’Accademia di Giorgio Galimberti per la sua crescita sportiva e come persona a 360 gradi.